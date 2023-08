Sergio Japino, all’anagrafe Sergio Candido Iapino, è un regista, autore televisivo, coreografo ed ex ballerino italiano.

Chi è Sergio Japino, ex fidanzato di Raffaella Carrà

Sergio Japino, nato a Ventotene il 17 settembre 1952, è stato un ex fidanzato di Raffaella Carrà con il quale l’ex presentatrice ha vissuto diversi anni della sua giovinezza. Formatosi come ballerino alla scuola di Gino Landi, Sergio Japino intraprende la propria carriera in televisione nei primi anni ottanta, come coreografo per Fantastico 3 e per Pronto, Raffaella?. I due poi, hanno iniziato una relazione sentimentale dopo quella prima conoscenza.

L’amore con Carrà

La collaborazione tra Carrà e Japino, in primis solo lavorativa, li ha poi portati anche ad una lunga relazione sentimentale. I due poi si sono lasciati alla fine degli anni Novanta e ciò non ha impedito il proseguo della collaborazione lavorativa per il sincero affetto che li legava.

Figli

Sergio Japino ha una figlia di nome Jessica.

Carriera dell’ex fidanzato di Raffaella Carrà

Sergio Japino ha lavorato come regista, coautore e coreografo in molte trasmissioni della Carrà. Un esempio è la trasmissione del 1988 Raffaella Carrà Show. La sua partecipazione al programma lo porta a essere ospite d’onore nel programma Benvenuta Raffaella, speciale del dicembre 1987, che rappresentava il dietro le quinte del nuovo show della Carrà per Fininvest, con brevi interviste alla Carrà e a Japino. Ha anche partecipato a molte altre trasmissioni come regista e coreografo, nel 1989 Il Principe Azzurro, e nel 1990-91, Ricomincio da Due, entrambe con Raffaella. Nel 1991 è alla regia di Fantastico 12. Firma anche il successo di Carràmba! che sorpresa e Carràmba! che fortuna, programmi con i quali la Carrà torna alla televisione italiana dopo un lungo periodo trascorso in Spagna.

Nel 2019 è il regista del programma di interviste di prima serata su Rai 3, A raccontare comincia tu, per due edizioni, in primavera e in autunno, condotto dalla Carrà