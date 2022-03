Chi è Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo che minaccia la guerra nucleare

Chi è Sergey Lavrov: è uno degli uomini politici più vicino a Vladimir Putin. Ricopre il ruolo di ministro degli Affari Esteri in Russia con un’esperienza di anni come diplomatico.

Chi è Sergey Lavrov

Sergey Lavrov è nato nel 1950, di origini armene, dopo la laurea in Relazioni internazionali, ha iniziato la sua carriera da diplomatico in Sri Lanka, trasferendosi, successivamente, al ministero degli affari esteri russo. Consigliere sovietico all’ONU negli anni Ottanta, Lavrov, dopo il rientro a Mosca, è stato, dal 1992 al 1994, viceministro degli affari esteri della Federazione sotto Boris El’cin.

Divenuto nel 1994 ambasciatore della Russia all’ONU, nel 2004 è stato nominato ministro degli affari esteri dal presidente Putin.

Riguardo la sua vita strettamente personale, ha incontrato un insegnante di lingua e letteratura russa, Maria, presso l’istituto. Hanno ufficialmente legalizzato il loro matrimonio al terzo anno. Dopo la laurea, la moglie di Sergey Lavrov lo ha accompagnato in vari incontri e conferenze, a partire dal primo viaggio in Sri Lanka.

Insieme hanno avuto la figlia Catherine.

Il ministro degli Esteri russo minaccia la guerra nucleare

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, non solo Putin si è esposto ma anche ci è più vicino al lui, come il ministro degli Affari Esteri Lavrov che nelle ultime ora ha lanciato un messaggio che suona come una minaccia: “La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante“ ha esordito. “L’Occidente si è rifiutato di soddisfare le richieste della Russia sulla formazione di una nuova architettura di sicurezza europea”, ha aggiunto.

“Eravamo pronti alle sanzioni, ma non ci aspettavamo che venissero imposte ad atleti, giornalisti e rappresentanti del settore culturale”.

LEGGI ANCHE: La Russia ha armi nucleari? E l’Ucraina?