Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati: i vip al matrimonio

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati con una cerimonia romanticissima sul lago di Bracciano. Le loro nozze hanno dato modo ai due innamorati di coronare il loro sogno d’amore ed erano presenti anche diversi invitati vips. I due erano elegantissimi e hanno incantato tutti gli invitati.

Tra gli invitati al party principesco c’erano, come anticipato, diverse personalità del mondo della televisione e dello spettacolo che hanno presenziato per festeggiare l’amore dei due innamorati. Tra questi vips citiamo Samantha De Grenet, Dayane Mello, Valerio Scanu, Matilde Brandi, Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini, Federico Lauri e Cecilia Capriotti.

Dal Gf Vip alle nozze

Dayane e Sonia, concorrenti con Carlotta del “Grande Fratello Vip 5, erano le damigelle della cerimonia che si è svolta sul prato vista lago di Bracciano. Il ricevimento si è svolto al chiuso all’interno del castello e in questa occasione di festa Valerio Scanu ha cantato “Per tutte le volte che” per gli sposi, canzone che era stata vincitrice del Festival di Sanremo per il primo ballo da marito e moglie.

Tra festa e danze, è stato un matrimonio per tutti divertente e che rimarrà nella storia anche dello stesso programma Gf Vip.