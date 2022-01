Chi è Roberta Lanfranchi: compagno, figli, storie d’amore, carriera

Roberta Lanfranchi è una conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex ballerina che si è particolarmente distinta nel mondo del piccolo schermo televisivo. Vediamo meglio chi è.

Chi è Roberta Lanfranchi: esordi e carriera

Roberta Lanfranchi, nata il 7 aprile 1974, ha 47 anni ed è una conduttrice televisiva e attrice. Appassionata di ballo fin da quando era bambina, Roberta è entrata nel 1995 nel corpo di ballo della trasmissione Non dimenticate lo spazzolino da denti in onda settimanalmente su Mediaset.

Passerà poi a fare la ballerina nel programma Buona Domenica e nel 1996, assieme a Marina Graziani, fu una velina di Striscia la Notizia. Nel 1998 passa ad essere conduttrice per il programma Rai Fantastica Italiana e nel 1999 è volto di Paperissima Sprint.

Gli anni 2000

Nel 2007 e 2008, Roberta conduce con Milo Infante L’Italia sul 2 su Rai 2. Nel 2011 il suo volto passa ad essere opinionista, tanto che approda in questa veste a Domenica In.

Dal 2013 conduce tutti i giorni su Rai Radio 1 il programma radiofonico Last Minute e poiun, nello stesso anno, viene chiamata come concorrente nella terza edizione di Tale e Quale Show. Il 6 luglio 2014 diventa speaker radiofonica per RDS e nel 2018, dopo 19 anni, torna a Paperissima Sprint. Nel 2022 partecipa al programma Back to School in onda su Italia 1.

Storie d’amore

Roberta Lanfranchi è stata sposata con Pino Insegno, noto comico romano, con il quale è stata insieme per ben dieci anni (dal 1997 al 2007) Dal loro matrimonio sono nati Matteo e Francesco, ma la loro unione si è poi conclusa con un divorzio.

Roberta si è poi risposata con Emanuele Del Greco, famoso autore televisivo. Da lui ha avuto un terzo figlio, Ettore. Emanuele è un ex pugile che, dopo la sua carriera da sportivo, lavora come regista televisivo. Di lui Roberta ha parlato durante una intervista a Verissimo, confessando di essere uscita con lui la prima volta a cena. “Andiamo a cena, paga il conto ed è andato via. A quel punto mi ero rassegnata. Poi ci siamo rincontrati a Roma anche se non mi ricordo in quale occasione ed è stato come le calamite sul frigorifero.

E da lì è partito tutto..”