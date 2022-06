Pier Luigi Bersani oggi, vita privata del politico italiano: moglie, figlie, laurea

Pier Luigi Bersani oggi, tutto sulla vita privata del noto politico italiano, deputato alla Camera con il partito Articolo Uno in lista con Liberi e Uguali. Chi è sua moglie? Chi sono le sue figlie? In cosa è laureato?

Pier Luigi Bersani oggi, laurea e carriera politica

Nato a Bettola, in provincia di Piacenza, il 29 settembre 1951, Pier Luigi Bersani ha 70 anni ed è uno dei più noti politici italiani del centrosinistra. Si laurea in Filosofia con lode nel 1975, all’Università di Bologna e, prima di entrare in politica, lavora per un breve periodo come insegnante.

Dopo anni di carriera in cui ha militato nel Partito Comunista e nei Democratici di Sinistra, diventa uno dei membri fondatori del Partito Democratico, per il quale è segretario dal 2009 al 2013. Nel 2017 si stacca dal PD e forma un nuovo partito al fianco Roberto Speranza e Massimo D’Alema, Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista.

Durante la sua lunga carriera ha ricoperto molte posizioni di spicco nel sistema governativo italiano. È stato Presidente della Regione Emilia Romagna dal 1993 al 1996, e ha ricoperto molte volte la posizione di Ministro durante governi del centrosinistra. Nel 2018, in lista con Liberi e Uguali, è eletto alla Camera dei Deputati.

Nel 2021, in un’intervista al Fatto Quotidiano, ha rivelato che i suoi giorni in Parlamento potrebbero concludersi presto, ma di non avere intenzione di lasciare la politica: “Cinquantasei anni fuori casa bastano a sentirsi realizzato. Non lascerò la politica, quella non si lascia mai. Il seggio sì“.

La vita privata di Pier Luigi Bersani: moglie e figlie

Se la carriera politica di Bersani è ben nota alla maggior parte degli italiani, non sono in molti a conoscere altrettanto bene la sua vita privata.

Il politico è sposato dal 1980 con la farmacista Daniela Ferrari, conosciuta sulla corriera nel 1977 quando la donna frequentava ancora l’università. La coppia ha avuto due figlie: la maggiore, Elisa, ha 37 anni ed è laureata in Lettere, mentre la minore, Margherita, ha studiato Biologia a Parma.

In un’intervista a Vanity Fair del 2017, Bersani ha raccontato di rimpiangere di essere stato un po’ assente nella loro vita a causa degli impegni politici, dei quali non parla mai con loro: “Mi sono perso un sacco di cose.

Ho preso la sobrietà di mio padre, meccanico e benzinaio di Bettola: è morto senza mai parlarmi della sua Campagna di Russia. Io non ho mai raccontato loro la mia attività politica”.