Chi è Renzo Piano, celebre architetto: moglie, figli, studi, progetti, Ponte di Genova

Renzo Piano è un celebre architetto italiano di livello internazionale, nato a Genova.

Chi è Renzo Piano

Renzo Piano, architetto italiano di fama internazionale, è originario di Genova ed è nato da una famiglia di costruttori edili. Con il diploma di Maturità Classica, si è poi laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1964 e ha avuto modo di perfezionare la sua formazione universitaria anche all’estero. Durante gli studi, infatti, ha fatto esperienze a Filadelfia e a Londra e in quegli anni gli venne assegnato da Jean Prouvé il ruolo di presidente della commissione del progetto del Centro Georges Pompidou. Dopo essere stato alcuni anni presso lo studio di Franco Albini, tra il 1965 e il 1970, ha modo di viaggiare tra gli Stati Uniti e l’Inghilterra per completare la sua formazione.

Il progetto del nuovo ponte di Genova

Tra i progetti per i quali Piano viene ricordato c’è anche quello del nuovo ponte di Genova. Nei giorni seguenti al 14 agosto 2018, data del crollo del Ponte Morandi che è costato la vita a 43 persone, l’architetto Piano ha deciso di presentare un suo progetto per un nuovo ponte che ha voluto regalare alla sua città natale, per tutti. Il 3 agosto 2020 il nuovo Ponte Genova San Giorgio è stato effettivamente inaugurato e Renzo Piano nel suo discorso ha ammesso che il cantiere del ponte è stato “il migliore in cui mi sia trovato in tutta la mia carriera”.

Figli e prima moglie

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1962 al 1989 è stato sposato con la prima moglie Magda Arduino dalla quale ha avuto tre figli: Lia, Carlo e Matteo. Con la prima moglie, però, dopo diversi anni è arrivato il divorzio definitivo.

La seconda moglie Emilia

Dal 1992 la moglie di Renzo Piano è Emilia Rossato con lei ha avuto il quarto figlio, Giorgio Piano. Durante una intervista a Che tempo che fa, Piano aveva rivelato su Emilia che “la Milly mi ha tolto tutti i vizi. Mi ha lasciato solo il cioccolato e il grappino la sera“.

La nomina di senatore a Vita

L’architetto Renzo Piano è stato nominato Senatore a vita dall’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 2013 per meriti verso la Repubblica.

Premi

Renzo Piano è ambasciatore UNESCO e nel 1998 ha vinto il Nobel per gli architetti, il Premio Pritzker.