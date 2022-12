In vacanza su Marte, Christian De Sica e Massimo Boldi su Canale 5: trama, location e cast del film di Natale

In vacanza su Marte è il film di Natale che viene mandato in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 22 dicembre 2022.

In vacanza su Marte è il film di Natale che verrà mandato in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 22 dicembre 2022. Come protagonisti principali ci sono Christian De Sica e Massimo Boldi che hanno fatto tantissimi cinemapanettoni insieme.

Il film sarà disponibile anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco la sinossi ufficiale del cinepanettone: “Nel 2030, Fabio Sinceri deve convolare a nozze con la sua fidanzata Bea e, considerando che è ancora legalmente sposato con la sua ex moglie Elena, decide di andare a sposarsi su Marte, in cui non c’è alcuna giurisdizione”. Particolarità, le riprese si sono svolte in un teatro di posa a Cinecittà.

Il cast del film di Natale

Tra gli attori principali ci sono Christian De Sica e Massimo Boldi. Nel pacchetto del cast fanno parte anche Paola Minaccioni, Lucia Mascino, Herbert Ballerina, Milena Vukotic, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna. Eccoli nei vari personaggi:

Christian De Sica: Fabio Sinceri

Massimo Boldi: Giulio Sinceri anziano

Lucia Mascino: Bea

Milena Vukotic: Tina

Paola Minaccioni: Elena

Denise Tantucci: Marina

Herbert Ballerina: Pippo Anselmi

Fiammetta Cicogna: Alice

Francesco Bruni: Dylan

Alessandro Bisegna: Giulio Sinceri giovane

Simone Colombari: Ten.

Piero Carloni

Giovanni Guardiano: Avvocato

Taiyo Yamanouchi: Prof. Toshiro Tayo

Livio Beshir: Body Guard 1

Sidy Diop: Body Guard 2

Cristina Cappelli: Carolina

Simone Farinon: Michele

Barbara Scoppa: Monica

