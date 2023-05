Carlo Piano, chi è il giornalista e figlio di Renzo Piano

Carlo Piano è un giornalista, genovese di origini, che collabora con diversi quotidiani e settimanali. È il figlio del celebre architetto Renzo Piano.

Chi è Carlo Piano

Carlo Piano è un giornalista, genovese di origini, nato nel 1965. Laureato in lettere moderne nel 1991 – titolo preso all’università di Genova con una tesi in filologia romanza – collabora da anni con diversi quotidiani come Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX e settimanali.

Famiglia

Carlo Piano, figlio di Renzo Piano e Magda Arduino, ha tre fratelli: Lia Piano, Matteo Piano e Giorgio Piano.

Padre Renzo Piano

Figlio del celebre architetto, Carlo ha parlato in alcune occasioni del suo rapporto con il padre specie in una intervista all’Adnkonos. “Cosa ho imparato da mio padre? Ho imparato ad amare il mare. Perché il mare non saprei come definirlo ma il mare è futuro, è l’avventura, è quello che ti spinge ad andare a scoprire”. Insieme al padre, per Feltrinelli, ha scritto ‘Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza’

Libri

In merito ad alcune pubblicazioni, Carlo Piano ha curato insieme a suo padre l’Almanacco dell’Architetto (2012), che racconta le sfide dell’architettura contemporanea rispetto alla sostenibilità e alla fragilità della terra. Per Feltrinelli ha pubblicato Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (2019, con Renzo Piano) e Alla ricerca di Atlantide. Viaggio nell’architettura per ragazzi sognatori (2021; con Renzo Piano).