Chi è Rami Malek, Freddie Mercury del film “Bohemian Rapsody”

Chi è Rami Malek? L'attore ha interpretato Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, sul cui set ha conosciuto la sua attuale compagna di vita.

Rami Malek è un attore di 40 anni di Los Angeles, di origini egiziane. È conosciuto per aver recitato in film destinati al grande schermo di fama internazionale. In particolare, ha vestito i panni di Freddie Mercury nella pellicola Bohemian Rhapsody, ruolo che gli è valso importanti premi. Sentimentalmente, l’attore è legato a una collega conosciuta proprio sul set del film dedicato ai Queen. Ma chi è Rami Malek?

Chi è Rami Malek: biografia e carriera

Rami Said Malek è nato a Los Angeles il 12 maggio 1981, sotto il segno zodiacale del Toro, da genitori egiziani. Oggi è un attore di fama internazionale, avendo recitato in svariate pellicole distribuite nelle sale di tutto il mondo. È apparso, tra gli altri film, in Una notte al museo, nella serie tv Mr. Robot, nel lungometraggio diretto da Tom Hanks L’amore all’improvviso – Larry Crowne e nella saga di Twilight.

Il ruolo più importante però ottenuto dall’attore è stato quello di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Nel film, Rami Malek ha interpretato magistralmente il frontman dei Qeen, ottenendo per tale parte un Golden Globe come migliore attore e l’Oscar.

La vita privata dell’attore

Rami Malek ha origini egiziane. Il papà e la mamma dell’attore, l’uno guida turistica, l’altra ragioniera, hanno lasciato l’Egitto per partire alla volta degli Stati Uniti, prima di dare alla luce i figli. Rami Malek ha infatti un fratello gemello di nome Sami.

Sentimentalmente, l’attore è legato alla collega Lucy Boynton che ha conosciuto proprio sul set di Bohemian Rhapsody, quando lui interpretava Freddie Mercury e lei Mary Austin, protagonisti nella vita vera di una lunga storia d’amore.

Chi è la fidanzata di Rami Malek, Lucy Boynton?

Lucy Boynton è nata a New York il 17 gennaio 1994, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha raggiunto la fama vestendo i panni dell’unico grande amore femminile di Freddie Mercury: Mary Austin. Ma ha recitato in varie pellicole di spessore, nonostante la giovane età, in grado di raggiungere il vasto pubblico.

In particolare, il primo ruolo professionale di Boynton è stato quello della giovane Beatrix Potter nel film Miss Potter. Ha poi vestito i panni di Posy Fossil in Ballett Shoes, al fianco di Emma Watson, ed è anche apparsa nelle a miniserie televisiva Ragione e sentimento. Infine, ha recitato nella pellicola Assassinio sull’Orient Express, tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie.

Proprio sul set del film nel 2018 ha conosciuto Rami Malek, da cui non si è più separata da allora. L’attrice è figlia di una scrittrice e di un editore, e ha inoltre una sorella che è cresciuta come lei a Londra.