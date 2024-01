Blazej Augustyn, chi è l’ex marito di Monia La Ferrera: vita privata, calcio, figlie, MMA

Chi è Blazej Augustyn, ex marito di Monia La Ferrera. Calciatore polacco con un passato in Serie A, ha avuto una relazione lunga dieci anni con la gieffina. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Blazej Augustyn, ex marito di Monia La Ferrera: vita privata, carriera

Nato a Strzelin il 26 gennaio 1988, Blazej Augustyn ha 36 anni ed è un calciatore polacco ed ex marito della modella Monia La Ferrera, concorrente del Grande Fratello 2023-24. Cresciuto nelle giovanili del Bolton Wanderers, gioca principalmente nel ruolo di difensore centrale. Nel corso della sua carriera agonistica ha giocato in molte squadre italiane, facendo esperienza anche in Serie A con la maglia del Catania tra il 2009 e il 2011. In Italia Augustyn ha giocato anche nel Rimini, nel Vicenza e nell’Ascoli. Tornato in patria nel 2017 con la maglia del Lechia Danzica, negli ultimi anni ha giocato per il Jagiellonia e il Wyeczista Cracovia. Nel 2023 viene ingaggiato dal WKS Wierzbice, squadra in cui milita ancora oggi. In parallelo alla sua carriera calcistica, Augustyn ha trovato successo di recente anche nella MMA, le Arti Marziali Miste. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 18mila utenti, è pieno di foto scattate durante i suoi ultimi incontri sul ring.

View this post on Instagram A post shared by Błażej Augustyn (@blazejaugustyn)

Vita privata e figli, la separazione da Monia: “Mi ha trattata male, mi ha tradita”

Blazej Augustyn e Monia La Ferrera sono stati sposati per ben dieci anni. Dalla loro unione sono nate due figlie, Nicole e Sophie. Ciononostante, la loro relazione si è chiusa bruscamente con una separazione, con Monia che ha preso la difficile decisione di riportare le sue figlie in Italia. La modella ha parlato spesso del suo matrimonio con Augustyn con gli altri concorrenti del Grande Fratello 2023-24. Monia ha raccontato di essere stata trattata molto male dal calciatore: “Sono stata spesso sola. Era molto presente come padre, ma non come compagno. Ho sempre pensato ai figli e a lui, ma mai a me stessa. Poi ho iniziato a scoprire i tradimenti“.

Lasciare Augustyn è stata una scelta molto sofferta per la gieffina: “Mi dispiace aver distrutto la mia famiglia, non poter dare ai miei figli una famiglia normale, ma mi sono fatta trattare male, ho trattato male me stessa in primis. Sono rimasta per le mie bambine, ma poi sono arrivata a un punto e ho detto basta. La botta di coraggio è arrivata quando mi sono detta: ma le mie figlie devono vedere questo? Mi sono trasferita dall’estero alla Sicilia cambiando le abitudini di mia figlia, la scuola, gli amici. A un certo punto mi ha quasi detto “mamma ti odio”, il giorno più brutto della mia vita, ma quello che ho fatto è per il suo bene. So di non poterle spiegare oggi, a 11 anni, quello che è successo”.