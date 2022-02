Chi è Patty Pravo oggi: compagno, figli, 5 matrimoni

Chi è Patty Pravo oggi? La trasgressiva cantante anni ’70 ha segnato un’era della musica italiana. Cosa va oggi? Tutto sulla vita privata dell’artista 73enne, dai suoi cinque matrimoni, all’attuale compagno.

Chi è Patty Pravo, oggi: cosa fa la cantante icona trasgressiva degli anni ’70

Patty Pravo, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, è nata a Venezia il 9 Aprile 1948. La Ragazza del Piper affascinò gli italiani con la sua voce suadente, cantando brani che sono entrati nella storia della musica, come La bambola, Pensiero Stupendo, Sentimento e E Dimmi Che Non Vuoi Morire.

Conta ben dieci partecipazioni al Festival di Sanremo in carriera, nel corso delle quali ha conquistato quattro premi della critica.

L’inimitabile cantante ha scosso gli anni ’70 con i suoi eccessi e la sua spericolatezza, che la resero una vera e propria icona trasgressiva di quei tempi.

“Ero la prima vera hippy in quegli anni Sessanta” -racconta la cantante a Oggi- “Ribelle, irrequieta, assertrice dell’amore libero quando ancora una donna veniva giudicata priva di virtù soltanto se fumava in pubblico”. Personificazione del detto Sesso, droga e Rock&Roll, la cantante ha raccontato alcuni aneddoti della sua sregolata gioventù in un’intervista al Corriere della Sera: “Non ho mai preso coca, ma il resto si. Cominciai a casa del pittore Mario Schifano, anni 60.

Aveva vasi pieni di pilloline, ci bivaccavano i Rolling Stones! Non ora, con la roba che circola. Neanche la canna che Ornella Vanoni prende per dormire!”.

Ma cosa fa oggi Patty Pravo? Pochi anni fa, nel 2019, ha partecipato al suo decimo Festival di Sanremo, cantando il pezzo Un po’ come la vita in coppia con il rapper Briga. Nello stesso anno ha pubblicato il suo ultimo album, Red, il trentunesimo in carriera.

Negli anni successivi pubblica il libro fotografico Minaccia Bionda, dove racconta la sua vita e carriera attraverso gli scatti di importanti fotografi. È inoltre protagonista nel 2021 di un episodio speciale di A grande richiesta. Ha un profilo Instagram con circa 86mila follower.

Vita privata: i 5 matrimoni di Patty Pravo, i figli, il compagno

Patty Pravo ha avuto una vita amorosa movimentatissima, costantemente al centro del gossip e della cronaca rosa. Tanti i flirt famosi a lei attribuiti, tra cui Vasco Rossi, Red Canzian dei Pooh e Maurizio Vandelli.

Nel corso della sua vita è stata sposata ben cinque volte ma non ha mai avuto figli. Il suo primo matrimonio risale al 1968, con Gordon Angus Faggetter, batterista del gruppo beat britannico Cyan Three. I due stanno insieme per quattro anni prima di separarsi. Nel 1972 è la volta dell’arredatore romano Franco Baldieri. Il secondo matrimonio dura solo poche settimane: Patty Pravo lo lascia quando lo trova a letto con un altro uomo.

Secondo la cantante, tuttavia, il vero motivo della separazione è stato l’incontro con un altro uomo: il cantante dei Pooh Riccardo Fogli. La relazione tra i due creò tensioni nella band: “Il loro manager gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me. Finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora. Ci siamo sposati in Scozia, con rito celtico, per cui, non è con lui che divento bigama!“.

Nel 1976, sposa Paul Jeffery, un chitarrista inglese. Di fatto quest’ultimo è stato un matrimonio “a tre”. La cantante infatti frequentava anche il bassista americano Paul Martinez, sposato in California nel 1978: “Lavoravo con Vangelis all’album Tanto, entro nel suo studio e vedo un bellissimo ragazzo che suona il basso, Paul Martinez. Poi un altro, bellissimo, che suona la chitarra, Paul Jeffrey. Amarci in tre fu naturale. Abbiamo anche abitato insieme a Roma”. Nel 1982 sposa il chitarrista John Edward Johnson a San Francisco, con il quale sta per dieci anni. Il loro matrimonio le creò alcuni grattacapi legali: “Venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama. Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno sei mariti, quattro veri!“. Oggi Patty Pravo non sembra avere un compagno.