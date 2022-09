Mannarino all’Arena di Verona il 28 settembre: scaletta canzoni e biglietti del concerto

Mannarino all'Arena di Verona si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 28 settembre per presentare il suo album.

Mannarino all’Arena di Verona: il cantante si esibisce nella città veronese in occasione del suo tour e dell’uscita del suo ultimo album. L’artista ha girato il mondo per dare vita al suo ultimo progetto musicale che sta avendo un grande successo.

Mannarino all’Arena di Verona il 28 settembre: scaletta canzoni

Alessandro Mannarino è in concerto all’Arena di Verona il 28 settembre e per l’occasione del suo tour sta presentando il suo ultimo album, V.

A proposito del suo ultimo lavoro ha dichiarato l’artista: “Ho fatto due anni in giro per il mondo a registrare e a conoscere produttori e musicisti, poi quando sono tornato a Roma, che il disco doveva essere chiuso, è arrivata la pandemia e quindi ho riaperto tutto e reinterpretato tutto lavorando con Iacopo Brail Sinigaglia. Quindi sono entrate tante energie poi rifiltrate da quei mesi di clausura. In uno studio a strade vuote, ho potuto rielaborare e capire meglio quello che avevo in testa”.

Di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco dell’Arena:

Africa

Fiume nero

Agua

Apriti cielo

L’impero

Cantaré

Banca de New York

Lei

Ballabylonia

Serenata lacrimosa

Tevere Grand Hotel

Scetate vajo’

Arca di Noè

Vagabunda

Bandida

Paura

Il bar della rabbia

Statte zitta

Me so ‘mbriacato

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sembrano non essere più disponibili sulla piattaforma di ticketone.it e dunque si prospetta un sold out per l’artista.

Il tour del cantante ha avuto un grande successo nelle tappe e date precedenti, segno del successo della sua musica.

