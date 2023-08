Idris Sanneh, chi era il giornalista e tifoso della Juve: vita privata, moglie, figlie, film, programmi e causa della morte

Idris Sanneh era un giornalista ed personaggio televisivo che in Italia ha avuto successo grazie alla partecipazione al programma sportivo Quelli che il calcio. Noto tifoso della Juventus, ha partecipato anche in alcuni film.

Idris Sanneh, chi era il giornalista e tifoso della Juve: vita privata e carriera

Edrissa Sanneh, per tutti Idris, era un giornalista e un personaggio televisivo che in Italia ha avuto successo nella trasmissione di Quelli che il calcio. Nato a Brufut, in Gambia, il 2 gennaio 1951, Idris era arrivato in Italia nel 1972 grazie a una borsa di studio ottenuta presso l’Università per Stranieri di Perugia per poi trasferirsi a Brescia e completare gli studi. Il suo inizio come giornalista sportivo è stato nel 1977 per RTV-Radio televisione bresciana. Nel 1989 partecipa e vince il programma di Canale 5 Star 90, dedicato alla scoperta di nuovi talenti. Da lì ci furono altre partecipazioni a programmi televisivi come La ruota della fortuna e Il Quizzone in qualità di concorrente e infine Quelli che il calcio seguendo e commentando le partite della Juventus, essendo lui un grande tifoso dei bianconeri. Nel 2005 fu tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi e nel 2016 partecipò come ospite a Grand Hotel Chiambretti. Nella sua carriera anche partecipazioni in alcuni film come Bianco e nero di Fabrizio Laurenti nel 1990 e nel film Tifosi di Neri Parenti del 1999, ma anche nella serie tv Butta La Luna tra il 2006 e il 2009.

Idris Sanneh: moglie e figlie

Idris era sposato con una donna del Gabon. I due hanno avuto ben quattro figlie: Laura, Binta, Hadja e Hadin.

La causa della morte

Idris era ricoverato in ospedale da alcune settimane. La causa della morte non è stata ancora resa nota. Tuttavia, in molti, anche in passato, hanno parlato di una malattia e problemi di salute mai però confermati.