Charlene di Monaco è positiva al Covid: continuano i problemi di salute della principessa

Charlene di Monaco è positiva al Covid: una notizia che non ci voleva viste le condizioni di salute della principessa già precarie.

Charlene di Monaco è positiva al Covid: una notizia che ha messo in allarme molti nel Regno viste le condizioni di salute della principesa già precarie. Con questo altro incidente di percorso, dovrà nuovamente stare lontana dalla sua famiglia.

Charlene di Monaco è positiva al Covid

Charlene di Monaco è risultata positiva al Covid. Infatti, ha dovuto dare forfait al “Riviera Water Bike Challenge”, un evento sportivo organizzato dalla sua stessa fondazione.

Solo qualche giorno fa, era apparsa molto serena al GP di Montecarlo insieme al marito e ai loro gemelli, Gabriella e Jacques.

La notizia ha messo in allarme molti, non solo per la positività ma anche rispetto alle sue condizioni da salute che negli ultimi tempi l’hanno costretta a stare lontana dalla sua famiglia.

Continuano i problemi di salute della principessa

Ora la preoccupazione è legata ai suoi tre interventi chirurgici a causa di un’infezione.

Interventi che l’hanno debilitata sia fisicamente che mentalmente. Lei stessa aveva parlato della sua condizione di salute in una recente intervista a Monaco Matin: «La mia salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. La strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa».

LEGGI ANCHE: Charlene di Monaco, malattia: che cos’è la sindrome di Rebecca