Moon Knight, ecco il trailer della nuova serie TV Marvel (VIDEO)

È stato rilasciato il primo trailer di Moon Knight, la nuova serie TV Marvel. Un primo assaggio dell’ultimo show dell’MCU, dedicato al tormentato cavaliere creato da Doug Mench e Don Perlin. Quando esce la nuova serie?

Moon Knight, ecco il primo trailer: quando esce la serie Marvel?

Continua la quarta fase dell’universo cinematografico Marvel. A pochi mesi dall’uscita della serie dedicata a Hawkeye, è in arrivo su Disney+ un altro show, dedicato stavolta a un nuovo supereroe.

Si tratta di Moon Knight, tormentato vigilante notturno nato negli anni ’70 dalla penna di Doug Mench e disegnato da Don Perlin. La Marvel ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie in occasione del primo round dei playoff di football americano, gli NFL Super Wild Card, durante il match tra i Los Angeles Rams e gli Arizona Cardinals. Ecco il primo assaggio del nuovo show, in arrivo il 30 Marzo 2022.

Il cast della serie

Moon Knight è stata ideata da Jeremy Slater, già sceneggiatore e produttore di The Umbrella Academy, e scritta da Beau DeMayo. Il ruolo di protagonista è affidato ad Oscar Isaac, volto del pilota Poe Dameron nell’ultima trilogia di Star Wars e del duca Leto Atreides in Dune. L’attore ha parlato con grande entusiasmo della serie in un’intervista a Variety: “Parlandone con Kevin Feige, gli dissi: «Porterò un sacco di grandi idee, se non ti piacciono va bene lo stesso».

Ma ce ne siamo accorti subito. Ho avuto lo spazio per fare cose che non avevo mai fatto e che ero sempre stato curioso di provare. Non vedevo l’ora di arrivare al set ogni giorno. È stato il lavoro più pesante e impegnativo della mia carriera. Avevamo solo otto mesi per girare una quantità enorme di roba, eppure non vedevo l’ora di raggiungere il set e lavorare”. Fanno parte del cast anche Ethan Hawke, May Calamawy, Dina Shihabi, Gaspard Ulliel, Alex Cobb e Loic Mabanza.