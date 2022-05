Chi è Alessio Orsingher: marito Pierluigi Diaco, genitori, origini, carriera

Alessio Orsingher è il marito di Pierluigi Diaco, giornalista di Tagadà in onda su La7. Ma chi è Alessio Orsingher? Scopiamolo insieme.

Chi è Alessio Orsingher: origini e carriera

Alessio Orsingher è un giornalista e marito di Pierluigi Diaco. Classe 1986 e originario di Massa, è diventato il compagno di vita di Pierluigi Diaco dal 5 novembre 2017. Dopo la laurea in Scienze Giuridiche, si iscrisse alla Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” di Milano e nel 2012 si trasferisce a Roma per fare l’inviato in ben tre programmi di Michele Santoro trasmessi da LA7: Servizio pubblico, Servizio pubblico Più e Announo condotto da Giulia Innocenzi.

Attualmente affianca a “Tagadà” nella conduzione la conduttrice Tiziana Panella.

L’amore con il marito Pierluigi Diaco

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Alessio Orsingher è sposato con il giornalista e speaker radiofonico Pierluigi Diaco. L’unione civile ha suggellato la loro storia d’amore, vero e proprio colpo di fulmine, e Irene Ghergo, autrice tv, fece da testimone al giornalista romano con addirittura Maurizio Costanzo presente alla cerimonia.

Tra i due ci sono 9 anni di differenza, ma questo per loro non è mai stato un problema e i due insieme sono molto felici. Vivono nella Capitale nei pressi del Colosseo.

Il sogno di diventare genitori

La coppia ha ammesso di sognare in futuro di poter coronare il sogno di diventare genitori. “ Qualora la legge un giorno permettesse l’adozione a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino, credo anche ad Alessio” ha raccontato Diaco a ‘Vanity Fair.