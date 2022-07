Hotel Bulgari a Milano, domato un incendio. Evacuati i clienti

Hotel Bulgari a Milano, un principio d’incendio è scoppiato nel primo nella spa dell’hotel Bulgari nella centralissima via Gabba, a Milano.

Hotel Bulgari a Milano, domato l’incendio

Nella struttura 5 stelle di lusso di Milano sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco che hanno fatto uscire tutte le persone all’interno. L’incendio poi è stato domato dalle autorità, anche grazie all’attivazione del sistema antincendio presente nella struttura.

Evacuati i clienti

I clienti dell’hotel, a causa di questo principio di incendio, sono stati evacuati. Tra gli ospiti non è mancata la paura per gli ospiti dell’hotel Bulgari di Milano in zona Montenapoleone, ma fortunatamente la situazione si è risolta a breve. Da una prima ricostruzione, l’incendio è partito intorno alle 13. Le fiamme sono divampate a partire, secondo una prima riscostruzione, da una candela che si trovava nella spa e che era troppo vicina al lenzuolo di uno dei lettini per i massaggi.

A quel punto si è subito attivato il sistema splinter dell’hotel, è scattato l’allarme e gli ospiti sono scesi in strada per precauzione.