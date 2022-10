Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato della Repubblica dopo anni in Parlamento: chi è la moglie Laura De Cicco?

Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato della Repubblica, scelto dopo i cinque anni di presidenza di Elisabetta Casellati. Ma chi è la moglie di Ignazio La Russa Laura De Cicco?

Ignazio La Russa, chi è la moglie Laura De Cicco

Laura De Cicco è la moglie di Ignazio La Russa, nuovo presidente del Senato e fedelissimo di Giorgia Meloni. Molto riservata circa la sua vita privata, Laura De Cicco è apparsa poche volte in pubblico (a differenza del marito) e su di lei si hanno poche informazioni.

Di lei, però, possiamo citare un’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini Chi, dove ha affermato che: “io non sono molto gelosa però sulla sua fedeltà non metterei la mano sul fuoco. Invece Ignazio da bravo siculo è abbastanza geloso. Mi telefona spesso per sapere dove sono e cosa sto facendo. Ora che è più preso, però ha dovuto limitare le chiamate, e un po’ mi dispiace”

Figli

Laura e Ignazio La Russa hanno avuto, insieme, due figli: Lorenzo Kocis e Leonardo Apache.

Il primo è laureato in giurisprudenza e, come il padre, ha preso la strada della politica (a Milano, è stato eletto nel parlamentino del Municipio 1, il Consiglio di zona del centro). Leonardo Apache La Russa, invece, in arte Larus, ha 19 anni e nel 2019 ha intrapreso la carriera di trapper.

I due figli di Ignazio e Laura hanno anche un altro fratellastro, Geronimo, nato dalla sua precedente unione di Ignazio La Russa con Marika Cattare, presidente di Aci Milano.