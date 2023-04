Paola Pitagora oggi: origini, figli, carriera, film, serie tv “Luce nei tuoi occhi”

Paola Pitagora oggi è un’attrice italiana e cantante, nata a Parma il 24 agosto 1941 e oggi ha 81 anni. Ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come presentatrice di programmi televisivi come Il giornale delle vacanze, Fuori l’orchestra, Aria di vacanze e Cinema d’oggi.Nel corso della sua lunga carriera è stata anche un’attrice di teatro e la sua consacrazione arriva però nel mondo del cinema nel 1965 con I pugni in tasca di Marco Bellocchio. In televisione è diventata, poi, molto popolare anche per l’interpretazione di Lucia Mondella nello sceneggiato televisivo I promessi sposi (1967), per la regia di Sandro Bolchi.