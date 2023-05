Concerto Radio Italia Live Milano: cantanti, scaletta delle canzoni e dove vederlo in tv. Info sulla metro

Concerto Radio Italia Live 2023 si tiene a Milano nella serata di sabato 20 maggio. L’evento si terrà anche in caso di pioggia come hanno fatto sapere gli organizzatori e si potrà seguire in tv e in streaming oltre che dal vivo.

Concerto Radio Italia Live Milano: cantanti e scaletta delle canzoni

Sabato 20 maggio 2023 va in scena il concerto Radio Italia Live a Milano con la conduzione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Invece, Manola Moslehi raccoglierà le voci degli artisti nel backstage e Daniela Cappelletti intercetterà l’entusiasmo degli spettatori direttamente dalla piazza. Gli organizzatori hanno fatto sapere che l’evento si terrà anche in caso di pioggia.

Tra gli artisti che prenderanno parte all’evento musicale ci sono Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti e Tananai. La scaletta definitiva con l’ordine di uscita sul palco viene svelata poco prima dell’inizio del concerto

Dove vederla in tv

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Inoltre, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su Now e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Mentre live l’ ingresso è libero e gratuito: il concerto è visibile da ogni punto di piazza Duomo. In occasione dello spettacolo, le linee M1 e M3 chiuderanno più tardi. In particolare la rossa (M1) resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie. La tratta Molino Dorino-Rho Fieramilano chiude al solito orario. E la gialla (M3) resta in servizio sull’intera tratta San Donato-Comasina.

