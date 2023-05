Chi è Openda, attaccante belga corteggiato dal Milan: esordi, carriera, altezza, peso

Ikoma-Loïs Openda è un attaccante del Lens e della nazionale belga corteggiato dal Milan per rinforzare il reparto d'attacco

Ikoma-Loïs Openda è un calciatore belga di origini congolesi, attaccante del Lens e della nazionale belga corteggiato dal Milan per rinforzare il reparto d’attacco.

Chi è Openda

Openda, nato il 16 febbraio 2000, è un attaccante di 23 anni corteggiato dal Milan per rinforzare l’attacco. Di ruolo prima punta, è dotato di una grande velocità e buona tecnica individuale.

Origini

Nato a Liegi, in Belgio, Openda ha genitori di origini marocchine e congolesi.

Esordi

Cresciuto nel settore giovanile dello Standard Liegi, nel 2015 viene acquistato dal Club Bruges. Openda ha esordito in prima squadra il 10 agosto 2018, in occasione del match di campionato vinto 3-0 contro il Kortrijk. Il 18 settembre 2018 il suo esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Nel luglio del 2022 passa a titolo definitivo al Lens, squadra alla quale il Milan si sta rivolgendo per acquistare il giovane attaccante.

L’8 giugno 2022 ha esordito con la nazionale maggiore belga.

Altezza e peso di Openda

L’attaccante belga è alto 1 metro e 77 centimetri e pesa 75 kg.

L’interesse del Milan

Il Milan, capitanato nel calciomercato da Paolo Maldini e Massara, sta cercando una prima punta che abbia un alto senso del gol e sta provando a portare a Milanello il calciatore della nazionale belga.