Milano, venerdì 7 ottobre sciopero degli autobus

A Milano, venerdì 7 novembre sciopero dei mezzi pubblici. Ecco gli orari in cui ci sarà lo sciopero e quali sono gli orari garantiti.

Milano, venerdì 7 ottobre sciopero dei mezzi pubblici

Nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, che rischia di provocare ancora una volta nuove agitazioni importanti per i pendolari che li utilizzano regolarmente: venerdì 7 ottobre, infatti, ci sarà lo sciopero di 24 ore del personale di Autoguidovie e gli autobus della compagnia sono a rischio.

L’azienda Atm di Milano, inoltre, ha comunicato sul proprio portale le fasce orarie garantite e l’elenco delle sigle sindacali che aderiscono alla agitazione che è stata proclamata dalle sigle sindacali. Per ora, sembra salvarsi dallo sciopero soltanto la metropolitana.

Gli orari dello sciopero

Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl-Fna e Faisa Cisal, fa sapere Atm, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale.

I bus delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433 potrebbero risentire dello sciopero tra le 8.45 e le 14.59 e tra le 18 e la fine del servizio.

A rischio inoltre, per 24 ore, tutti gli autobus della società Autoguidovie nei bacini di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza. I disagi per i passeggeri, come sempre in questi casi, dipenderanno dall’adesione dei lavoratori.