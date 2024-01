Cavenago, incendio in azienda: quale, causa e l’annuncio di pericolo

Cavenago, incendio con fiamme alte scoppiato in Brianza,. Il rogo è stato registrato in un capannone aziendale.

Cavenago, incendio scoppiato in una delle strutture aziendali in Brianza. La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata alle prime luci del mattino. Ecco la situazione aggiornata.

Cavenago, incendio in azienda: quale

Un brutto incendio è scoppiato in un capannone nella cittadina di Cavenago in Brianza. Le fiamme sono divampate all’alba in una delle strutture della Planet Farms, azienda che si occupa di “vertical farming”, una pratica che permette la coltivazione di prodotti agricoli (letteralmente) in verticale. Secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco la causa sarebbe stato un guasto a un macchinario presente nel complesso. Il malfunzionamento avrebbe poi innescato il rogo.

L’annuncio di pericolo

La pagina social del Comune di Cavenago mette in allerta i cittadini: “È in atto un esteso incendio in via Santa Maria in campo, i Vigili del Fuoco sono già in azione da questa mattina. Il Sindaco insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre”.

Poi, ecco gli aggiornamenti ora per ore. “I tecnici ARPA in intervento raccomandano di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuso ove possibile. In alternativa è consigliato l’utilizzo delle mascherine. È in fase di istallazione una centralina mobile di rilevamento dell’aria per il monitoraggio nelle prossime ore di possibili inquinanti. Un tavolo di coordinamento sulla sicurezza è in corso in Prefettura per la gestione della situazione ancora in fase di sviluppo”.

Poi, alle ore 12 arriva il resoconto: “Terminato il tavolo per il coordinamento sicurezza in Prefettura Monza-Brianza. I tecnici ARPA confermano emissione di inquinanti di lieve entità, è comunque consigliato mantenere le finestre delle abitazioni chiuse per le prossime ore fino al diradarsi completo della nube di fumo generata dall’incendio generata”.