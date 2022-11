Oroscopo, Venere in Sagittario 2022: gli effetti su tutti i segni zodiacali

Oroscopo 2022, Venere passa in Sagittario dal 16 novembre al 10 dicembre: cosa vuol dire? In che modo influenzerà tutti i segni?

Dal 16 novembre al 10 dicembre 2022, la posizione di Venere cambia ancora una volta. Il pianeta dell’amore lascia lo Scorpione ed entra nel Sagittario: cosa significa esattamente per il resto dello Zodiaco? Questo spostamento di Venere porta una carica di energia importante dopo il lungo, stanco esilio nello Scorpione.

Dopo un periodo scuro e cupo, l’amore è di nuovo libero di guidare le nostre azioni. Sentiremo più voglia di avventura, un desiderio di metterci in gioco, di farci bruciare dalla passione. In particolare, la tendenza del Sagittario a guardare sempre un po’ oltre ci aiuterà a non rimanere imbrigliati nelle difficoltà del presente, ma di pensare e lavorare per il futuro. Venere in Sagittario, quindi, non porta solo voglia di storielle, ma anche e soprattutto di innamoramenti e stabilità.

L’influenza di Venere in Sagittario, le previsioni segno per segno

Ecco per voi una serie di previsioni e consigli, segno per segno, per vivere al meglio questo periodo sotto l’influenza di Venere in Sagittario. Quali segni gioveranno di più dall’influsso di questo evento astrologico? Quali, invece, ne soffriranno un po’?