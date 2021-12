Chi è Gigliola Cinquetti: canzoni, malattia, vita privata

Chi è Gigliola Cinquetti? La cantante, attrice e conduttrice veronese ha 74 anni ed ha vinto due volte il Festival di Sanremo negli anni ’60, con Non ho l’età e Dio, come ti amo. Ecco tutto quel che c’è da sapere sulle sue canzoni più famose, sulla sua vita privata e sul suo stato di salute.

Chi è Gigliola Cinquetti, carriera e canzoni

Gigliola Cinquetti è nata a Verona il 20 Dicembre 1947, da una famiglia agiata con natali nobili. Dai nove ai tredici anni studia pianoforte e canto, partecipando, ancora bambina, a una manifestazione canora dell’ENAL. La cantante comincia ad acquisire la fama di “bambina prodigio” e partecipa con successo a molti concorsi canori, serate ed esibizioni in giro per Verona. Nel 1963 vince il Festival di Castrocaro con Le strade di notte. A soli 17 anni partecipa per la prima volta a Sanremo nel 1964, vincendolo insieme a Patrizia Carli con l’indimenticabile brano Non ho l’età.

La canzone trionfa, pochi mesi dopo, anche all’Eurofestival, e diventa un successo internazionale che vende oltre 4 milioni di copie in tutta Europa. Nel 1966 Gigliola Cinquetti vince di nuovo il Festival, in coppia con Domenico Modugno, con il pezzo Dio, come ti amo. Quell’anno sarà Modugno a partecipare all’Eurofestival, classificandosi ultimo. La cantante veronese tornerà all’Eurovision nel 1974, con il pezzo Si, ottenendo un secondo posto.

Oltre la musica: l’arte e il giornalismo

Oltre alla musica, durante la sua vita Gigliola Cinquetti ha seguito molti altri interessi. Si diploma alla scuola d’arte di Verona, consegue l’abilitazione all’insegnamento e prova a conseguire una laurea, prima in Architettura e poi in Filosofia. Ha inoltre sfruttato la propria passione per l’arte e la pittura realizzando le copertine di alcuni suoi dischi e illustrando libri per bambini. Nel corso della sua carriera da musicista, ha provato anche a sfondare come attrice, recitando negli sceneggiati televisivi Le mie prigioni e Il bivio. Nel 1981, dopo una lunga assenza dai riflettori, la cantante si reinventa come giornalista. Collabora in tv con Linea Verde e scrive per diverse testate e infine presenta Donne – Viaggio nella storia delle donne italiane, speciale estivo su Rai International in cinque puntate. Ha inoltre affiancato Enzo Tortora in un’edizione dello storico varietà Portobello.

La malattia: come sta Gigliola Cinquetti?

Al momento, non sembra che Gigliola Cinquetti sia affetta da una malattia. Nel corso della sua carriera televisiva, la versatile artista veronese ha trattato anche la medicina. Dal 2005 al 2006, ha affiancato Michele Mirabelli nella versione del suo programma su salute e benessere, Pronto Elisir. Intervistata da RecenSito in occasione della messa in onda della trasmissione, la cantante si è espressa sull’argomento: “Io credo che il rapporto che un paziente intende instaurare con il proprio medico sia questo: quando si ha un problema si ha voglia di parlarne con qualcuno che può capirlo per cercare di conoscerlo a fondo e risolverlo. Credo che la malattia sia una sfocatura di sé e la medicina uno strumento per rimettersi a fuoco. In fondo la malattia nasconde un bisogno di parlare di sé”.

Vita privata: chi è suo marito? Chi sono i figli di Gigliola Cinquetti?

Gigliola Cinquetti è sposata con il giornalista Luciano Teodori. La coppia si conobbe per caso sull’Isola di Ponza, dove si trovavano in vacanza. Si incontrarono altre due volte prima di mettersi insieme definitivamente e sposarsi, a sorpresa, pochi mesi dopo, nel 1979. “Alla terza non ci siamo più lasciati un secondo. Ci siamo appiccicati, siamo stati tre mesi insieme e ci siamo sposati” ha raccontato la cantante ad Oggi è un altro giorno. I due stanno insieme da quarant’anni e hanno avuto due figli: Giovanni, nel 1980, e Costantino, detto “Costia”, nel 1984.

Giovanni è laureato in Scienze della Comunicazione e in Giornalismo all’Università Sapienza di Roma e lavora come storico. Costantino, invece, è laureato in Architettura. I fratelli sono diventati noti al grande pubblico per la loro partecipazione al reality Pechino Express nel 2013.