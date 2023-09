Pogba positivo al testosterone: cosa rischia? La nota del club e le parole dell’agente

Pogba è risultato positivo al testosterone durante un controllo antidoping alla fine della partita della Juventus contro l’Udinese. Tra l’altro il centrocampista francese era rimasto in panchina per tutta la durata della gara.

Pogba positivo al testosterone: cosa rischia?

Paul Pogba è risultato positivo al testosterone in seguito a un controllo effettuato il 20 agosto 2023 dopo Udinese-Juventus. Per ora il calciatore è sospeso in modo cautelare. La pena massima che rischia Pogba è di quattro anni di squalifica. Tuttavia, è ancora presto anche perché c’è un precedente come quello di Palomino dell’Atalanta inizialmente positivo al clostebol metabolita, ma poi assolto dal tribunale nazionale antidoping.

La nota del club e le parole dell’agente

I risultati del test sono stati commentati anche da Rafaela Pimenta, agente del centrocampista francese: “Siamo in attesa delle controanalisi, senza l’esito di quelle non si può avere una opinione definitiva – ha commentato -. L’unica certezza che ho è che Pogba non ha mai voluto infrangere le regole”.

Il club bianconero ha poi pubblicato una nota ufficiale: “Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali“.