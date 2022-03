Fedez, il post dopo l’intervento: “Ho un tumore al pancreas”

Il rapper Fedez è stato operato ieri, mercoledì 23 marzo, all’ospedale San Raffaele di Milano e oggi ha rassicurato sui social i fan. Il motivo dell’intervento? Fedez ha un tumore al pancreas.

Fedez e il tumore al pancreas. Il post dopo l’intervento.

Il marito di Chiara Ferragni, postando una foto sui social, ha voluto rassicurare i fan. “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas – ha infatti scritto il rapper su Instagram – uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Mi sono dovuto quindi sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare.

Vi voglio bene Federico”

Il post di Chiara il giorno dell’intervento

Ieri 23 marzo 2022, giorno dell’intervento chirurgico, Chiara Ferragni aveva postato sui social una foto di Fedez con i figli Vittoria e Leone per augurare buon compleanno a Vittoria.

Oggi, 24 marzo 2022, ha postato un ulteriore post. “Questa foto è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale prima del delicato intervento chirurgico al pancreas – ha infatti scritto – avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, l’intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e l’idoneità della nostra famiglia. L’intervento di martedì è andato bene, e ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi al massimo ogni giorno.

Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro affetto”.