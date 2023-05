Marcuzzi mozzafiato sui social. Ma gli haters: “Hai le gambe storte…”

Una Alessia Marcuzzi in forma strepitosa con outfit total black e hot pants. Eppure gli haters commentano: "Hai le gambe storte..."

Una Alessia Marcuzzi in forma strepitosa posta una nuova foto sui social con outfit total black e il trend del momento: gli hot pants.

Haters e fan si danno battaglia sotto la foto della Marcuzzi

Inspiegabilmente, diversi hater criticano la 50enne. «Ma copriti quelle gambe storte», «Ma così vai in giro?», «Che coraggio», sono alcuni dei messaggi comparsi sotto il post. La maggior parte dei commenti, va detto, sono complimenti rivolti verso la statuaria showgirl. E c’è anche chi (e ci mancherebbe) scende in campo per difendere la Marcuzzi dagli haters: «Tutta invidia», scrive qualcuno. Probabile.