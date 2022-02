GF VIP, chi è la figlia di Nathalie Caldonazzo, Mia Sangiuliano?

Chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo? Nel corso della puntata del 7 Febbraio, 17enne ha fatto una visita a sorpresa alla madre nella casa del Grande Fratello VIP. Scopriamo qualcosa in più sull’unica figlia della showgirl romana.

Chi è Mia Sangiuliano, figlia di Nathalie Caldonazzo

Mia Sangiuliano ha 17 anni ed è l’unica figlia della showgirl romana Nathalie Caldonazzo. È nata dall’amore della conduttrice e del suo ex compagno, l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano.

È stata chiamata “Mia” in onore di Mia Farrow, attrice simbolo del cinema americano. Nathalie Caldonazzo ha provato a schermare Mia dal mondo dello spettacolo e dai social a causa della sua giovane età. Ha parlato spesso della figlia, descrivendola come una ragazza intelligente e molto matura per la sua età. Al punto che, una volta, fu Mia stessa a convincere la madre a lasciar perdere una relazione tossica: “Ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima.

Nonostante avesse solo 11 anni, lo ha sempre definito un deficiente e aveva ragione”.

“È una ragazza in gamba, sono orgogliosa di lei.” -ha raccontato la Caldonazzo agli altri concorrenti del Grande Fratello VIP– “Ne ha superate tante con grande forza e carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché essendo mamma so essere pesante. Abbiamo un legame unico”. Inizialmente, Mia non ha visto di buon grado la scelta della madre di entrare nella casa del GF.

“Appena ne ha sentito parlare è scoppiata a piangere.” -ha riferito la showgirl romana- “Lei di solito è molto distaccata, non ama mostrare i suoi sentimenti, come tutti i nati sotto il segno dello Scorpione, però, sotto sotto, è dolcissima. Abbiamo guardato insieme il Grande Fratello Vip, ha capito che è un gioco e si è calmata”.

La sorpresa al GF VIP

Negli scorsi giorni Nathalie Caldonazzo aveva passato un periodo complicatissimo: ha ammesso di sentire tantissimo la mancanza della figlia e ha pregato di poterla rivedere.

Gli autori del reality hanno quindi deciso di farle una sorpresa. Nel corso della puntata del 7 Febbraio del Grande Fratello VIP, Mia Sangiuliano ha fatto visita alla madre appena fuori la porta rossa della Casa. Un momento toccante per la vip, estasiata di poter finalmente parlare con la figlia: “Sei stupenda. Ti manco un po’? Tutto bene con Andrea? È difficile stare qua, ho dei momenti di sconforto, sono preoccupata per te.

Sono felicissima che hai fatto questa cosa per me”. Mia la rassicura: “Volevo dirti che sta andando tutto bene a casa e a scuola. Non devi preoccuparti”.

Il conduttore Alfonso Signorini è intervenuto, facendo una domanda a Mia: “Nathalie mi ha detto una cosa che mi ha molto colpito: «A volte Mia è stata mia mamma e non mia figlia». Quando ti sei sentita madre, più responsabile della mamma?” .“Mi sono sentita madre prima che entrasse nella Casa.” -ha risposto la ragazza- “L’ho tranquillizzata perché era in ansia di entrare e lasciarmi da sola a casa a Roma.

I giorni prima abbiamo parlato molto e l’ho rassicurata”. Il conduttore ha poi incalzato la giovane, chiedendo lumi sul fantomatico “Andrea” nominato dalla madre: “È il mio ragazzo. Ha 22 anni e lavora nell’azienda di famiglia”.