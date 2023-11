Chi è Anna Mazzamauro, signorina Silvani nella serie di film di Fantozzi

Anna Mazzamauro è un’attrice e cabarettista italiana, nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio della signorina Silvani nella serie di film sul ragioniere Ugo Fantozzi.

Chi è Anna Mazzamauro

Anna Mazzamauro, nata a Roma il 1º dicembre 1938, è un’attrice e cabarettista italiana, nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio della signorina Silvani, l’impiegata vamp della serie di film sul ragioniere Ugo Fantozzi. Inizia la carriera di attrice sul finire degli anni sessanta, quando nel centro di Roma apre un piccolo teatro per spettacoli di prosa, Il Carlino. Debutta al cinema nel 1967 in Pronto… c’è una certa Giuliana per te di Massimo Franciosa per poi sbarcare in tv nella commedia musicale Non cantare, spara, insieme al Quartetto Cetra e a Mina.

Il successo con la signorina Silvani

Il punto di svolta per la carriera della Mazzamauro è stato senz’altro l’essere stata scelta da Paolo Villaggio per il ruolo della signorina Silvani nella serie di film sul ragionier Fantozzi. L’attrice ha infatti mantenuto il ruolo per quasi tutta la serie, dal 1975 al 1999. Nel 2002 ha recitato nella fiction di Canale 5 Ma il portiere non c’è mai?.

In televisione ha condotto Scuola serale per aspiranti italiani per la regia di Enzo Trapani su Rai 2, è stata chiamata da Corrado a far parte del cast del programma in diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma Gran Canal, fra gli altri, con Tullio Solenghi e Patrizia Pellegrino (1981 su Rai 2). Su Mediaset ha partecipato a Grand Hotel su Canale 5 nel 1985 per la regia di Giancarlo Nicotra e a Beato tra le donne con Enrico Papi per la regia di Beppe Recchia.

Premi

Nel 2013 ha avuto il Premio Charlot alla carriera e nel 2014 il premio “Queen of Comedy” al Festival MIX Milano.

Incidente sul set all’orecchio

Nel 2015, durante le riprese del film Poveri ma ricchi diretto da Fausto Brizzi, entra in scena e recita la sua battuta sopra quella di un altro attore, il quale la strattona e la colpisce a un orecchio. Viene condotta all’ospedale dove i medici riscontreranno una lesione del menisco dell’orecchio[8]. A seguito di questo trauma ed a causa di danni permanenti è costretta, quando non recita, a portare il bite.