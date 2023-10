Licia Colò, chi è l’ex marito Alessandro Antonino: figli, tv, nozze

Licia Colò e Alessandro Antonino si erano sposati, ma poi hanno finito per divorziare. Ma chi è l’ex marito di Licia Colò, Alessandro Antonino? Cosa sappiamo di lui?

Licia Colò, chi è l’ex marito

Alessandro Antonino, ex marito di Licia Colò, ha 49 anni ed è 11 anni più piccolo di lei. Anche lui conosciuto nell’ambito televisivo è un artista originario di Napoli – precisamente un pittore – e sui social prende il nome di “Mr. Nat., Antonino“. Può a sua volta vantarsi di aver condotto la rubrica “I viaggi di Alessandro Antonino”, che veniva trasmessa su Tv2000. In qualche circostanza si è unito alla moglie per alcune collaborazioni come accaduto nel programma Eden-Un pianeta da salvare (in onda su La7) Dio li fa poi li accoppia, lanciato nel 2016 su TV2000.

La storia d’amore con l’ex marito Alessandro Antonino

Licia Colò e Alessandro Antonino si erano sposati, ma il matrimonio è finito dopo circa 20 anni. A confermarlo l’annuncio diffuso dal settimanale Nuovo, dopo la dichiarazione della stessa conduttrice televisiva. Il loro rapporto, quindi, tra i è dunque giunto alle battute finali. Eppure, le premesse del loro amore erano più che buone. In un’intervista di qualche anno fa ad Avvenire, infatti, Alessandro Antonino aveva spiegato il segreto del loro amore: «Licia e io andiamo d’accordo proprio perché diversi: lei nordica e io napoletano, lei una professionista precisa dalla quale posso solo imparare»

Matrimonio e figlia

Licia Colò e Alessandro Antonino prima di sposarsi hanno avuto una frequentazione molto rapida che ha portato nel 2004 al matrimonio. L’anno successivo la famiglia si è allargata con l’arrivo della loro unica figlia, ovvero Laila (nome scelto dal connubio dei loro nomi). Un matrimonio vissuto lontano dai riflettori, per volere di entrambi e soprattutto della presentatrice, sempre molto discreta quando si tratta di sfera privata.