Chi è Melory Blasi, giovane sorella di Ilary Blasi

Ilary Blasi, oltre che la sorella Silvia Blasi, ha anche un’altra sorella: Melory Blasi. Cerchiamo di conoscerla meglio.

Chi è Melory Blasi

Melory Blasi è la sorella di Ilary Blasi. Classe 1990, vive a Roma ed è particolarmente seguita su Instagram. Sposata da quattro anni con Tiziano Panicci, nel 2021 la coppia ha avuto la piccola Jolie e Melory è diventata mamma.

È molto legata alla sorella Ilary Blasi.

Lavoro

Melory Blasi è un’ortottista e assistente di oftalmogia, professionista nel campo sanitario degli studi visivi.

Il legame con Ilary

Melory è molto legata alla sorella Ilary Blasi. Dopo la separazione avvenuta tra Ilary e Francesco Totti, la sorella Melory è intervenuta in difesa di Ilary. Dopo che Alex Nuccetelli, pr romano ed ex marito di Antonella Mosetti, ha dichiarato che Totti ha conosciuto Noemi Bocchi durante un suo evento (Alex si dice essere un buon amico di Francesco Totti), Melory ha voluto replicare. “Credo che “certi” amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha scritto Melory, apparsa piuttosto infastidita dall’intromissione di Alex Nuccetelli nella rottura tra Ilary e Totti.

Instagram

È molto seguita su Instagram, dove può contare su oltre 45mila follower.