Roma, razzismo sull’autobus: tre arresti

Gli ultimi giorni hanno messo in evidenza molti casi di cronaca, coinvolgendo diverse città. Da Torino a Trieste, passando per Bologna e Milano, senza tralasciare la Sicilia. Ad unirsi alla lista è Roma, capitale che racconta di una vicenda di razzismo sull’autobus, avvenuta diversi mesi fa.

I carabinieri hanno finalmente catturato i tre colpevoli.

Razzismo su un autobus a Roma: trovati i responsabili

A Roma è stato disposto l’arresto di tre giovani, colpevoli di un atto di razzismo sull’autobus, nei confronti di un bengalese. L’aggressione di stampo razzista è avvenuta il 13 Novembre 2022, nei dintorni di piazza dell’Aracoeli, in prossimità della fermata dell’autobus. I protagonisti della vicenda sono quattro, di cui uno è la vittima.

Il ragazzo bengalese di 34 anni è stato così prima insultato e poi colpito da uno dei tre. Gli è prima sottratto il telefono e, successivamente, ha subito insulti, minacce e colpi di diverso tipo. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto dopo l’accaduto su segnalazione dell’autista, sono finalmente riuscite a ricostruire la scena.

I tre ragazzi, di cui un 23enne e due minorenni di 17 anni, si sono avvicinati al bengalese e lo hanno rapinato, per poi insultarlo e minacciarlo: “Devi portare rispetto, bangladino di m…, stai zitto co…”. L’aggressione, di natura verbale, si è in poco in tempo tramutata in una violenza di natura fisica. Uno dei tre ha poi “sputato al volto della vittima per poi colpirlo con un pugno al volto. A quel punto la colluttazione è continuata all’esterno dell’autovettura”, come si legge dal rapporto della polizia.

In soccorso della vittima è arrivato il conducente dell’autobus che ha portato alla fuga i tre colpevoli e ha chiamato prontamente il 118. Per il maggiorenne è stato disposto l’arresto, mentre gli altri due aggressori – essendo minorenni – sono in misura cautelare.

Fortunatamente il 34enne sta bene e, dopo diversi mesi, può essere contento che la giustizia abbia fatto il suo corso.

LEGGI ANCHE: Milano, muore in monopattino travolto da auto: arrestato il conducente.