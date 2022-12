Quali sono i supermercati aperti a Natale: ecco dove fare la spesa a Milano il 24,25 e 26 dicembre

Supermercati aperti: ecco quali catene saranno aperte o chiuse nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre. Giorni particolari e ricchi per fare la spesa. Alcuni hanno deciso di restare aperti solo in alcuni giorni ed orari.

Quali sono i supermercati aperti a Natale

Natale significa anche spesa per preparare cene e pranzi in famiglia. Ci dono dei supermercati che rimangono aperti anche il giorno di Natale per dare la possibilità a tutti di fare la spesa fino all’ultimo.

Quindi il giorno del 25 saranno aperte le seguenti catene di supermercati: Coop, Conad, Carrefour, Pam, Market e Sigma. Alcuni di questi restano aperti solo di mattina. Mentre catene come Iper, Bennet e Carrefour, insieme a Esselunga, saranno chiuse nel giorno di Natale.

Ecco dove fare la spesa a Milano il 24,25 e 26 dicembre

In Lombardia e a Milano in particolare, le catene di supermercati hanno annunciato il loro programma di apertura e chiusura per i giorni 24, 25 e 26 dicembre:

I supermercati Esselunga saranno aperti solo domani, sabato 24 dicembre , dalle 7.30 alle 20. Resteranno chiusi, invece, domenica 25, giorno di Natale, e lunedì 26 dicembre, Santo Stefano.

, dalle 7.30 alle 20. Pam: 24 dicembre, dalle 8 alle 20 e lunedì 26 dicembre dalle 9 alle 20. Chiusi, invece, il giorno di Natale, domenica 25 dicembre.

dalle 9 alle 20. Chiusi, invece, il giorno di Natale, domenica 25 dicembre. Coop: aperti sabato 24 dicembre , dalle 8 alle 19. Centri Coop chiusi, invece, il 25 dicembre e il 26 dicembre.

, dalle 8 alle 19. Centri Coop chiusi, invece, il 25 dicembre e il 26 dicembre. Conad: aperti sabato 24 dicembre, dalle 8 alle 20 e domenica 25 dicembre, solo la mattina, dalle 9 alle 13.

Lid aperto solo il 24 dicembre dalle 8 alle 20 .

. Bennet aperto solo il 24 dicembre dalle 8.30 alle 20

Carrefour aperto il 24 con l’orario dalle 7 alle 22.

Unes aperto il 24 dicembre, nella fascia oraria che va dalle 7.30 alle 19.30.

