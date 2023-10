Chi è il marito di Giulia Bevilacqua: vita privata, carriera, figli

Chi è il marito di Giulia Bevilacqua, attrice romana ascesa al successo grazie ad Un Medico in Famiglia e Distretto di Polizia.

Chi è il marito di Giulia Bevilacqua? L’attrice romana ha raggiunto il successo grazie a Un medico in famiglia e recentemente la si è vista su Canale 5 nelle fiction Più forti del destino, Il patriarca e Il Maresciallo Fenoglio. Ma chi è suo marito? Ha figli?

Giulia Bevilacqua, chi è suo marito?

L’attrice romana Giulia Bevilacqua ha una storia d’amore con il giornalista Nicola Capodanno. I due si conoscono ad una festa ed è subito colpo di fulmine. Si sposano a Positano, paese nativo del giornalista, nel 2017, con rito civile. Ospiti al loro matrimonio parecchi vip, tra cui Claudia Pandolfi, Giulia Michelini ed Anna Ferzetti. Dall’unione di Giulia e Nicola nascono due figli: Vittoria, nata nel 2018, ed Edoardo, nato nel 2020.

Chi è Nicola Capodanno

Nicola Capodanno è il giornalista marito di Giulia Bevilacqua. Classe 1978 e originario di Positano, è laureato in scienze politiche presso l’università Luiss Guido Carlo. Tra le sue prime collaborazioni da giornalista troviamo quella con Milano Finanza (tra il 2005 e il 2007) per poi passare a lavorare presso l’Ansa fino al 2016. Ha poi lavorato con il Gruppo Editoriale L’Espresso. Ha avuto poi modo di lavorare anche per il gruppo Tim.