Chi è Chiara Mercuri, scomparsa a Ostia: giallo cani e casa svaligiata

Chiara Mercuri, donna di 46 anni di Ostia, è scomparsa e di lei non si hanno più notizie. I suoi cari, per cercare di risolvere questo enigma, si sono rivolti al programma Chi l’ha visto.

Chi è Chiara Mercuri

Chiara Mercuri, donna di 46 anni, viveva da sola a Roma, nella frazione di Ostia ma di lei non si hanno più notizie da diverse settimane.

Nella scheda delle persone scomparse diffusa da Chi l’ha visto, vengono diffuse alcune caratteristiche della donna:

Età: 46 (al momento della scomparsa)

Corporatura: normale

Statura: 165 cm

Occhi: castani

Capelli: castani

Segni particolari: due tatuaggi a forma di stella color turchese sul dorso delle mani

Il giallo dei cani

La storia di Chiara Mercuri è molto misteriosa e con parecchi lati oscuri che è molto difficile comprendere. Dopo che infatti il suo appartamento, in circostanze ancora misteriose, è stato del tutto svuotato qualche mese fa e i suoi tre cani spariti nel nulla, ha trovato alloggio in un residence a Ostia. Il 14 gennaio, dopo aver saldato il conto dell’albergo, si è allontanata senza dare spiegazioni e senza più rispondere al cellulare.

Le circostanze che avrebbero portato a far allontanare la donna sono ancora oggi oscure e si sarebbe allontanata dall’hotel Ping Pong sul lungomare Toscanelli di Ostia dove era ospite dallo scorso primo gennaio. A rendere il mistero ancora più intricato è il fatto che a sparire non è stata solo la donna ma anche i suoi amati tre cani di razza Chihuahua, Totò, Molly e Marcellino a cui la donna era particolarmente legata.

La casa svaligiata

Il caso di Chiara Mercuri, però, è di difficile soluzione anche per un altro motivo. Prima di far perdere le sue tracce, infatti, la donna era stata vittima di un furto nella sua abitazione. La sua casa, prima della sua scomparsa, è stata completamente svaligiata tanto che all’interno non è rimasto neanche il letto. Questo avvenimento l’avrebbe spinta a sistemarsi nell’hotel Ping Pong, dal quale sarebbe poi sparita nel nulla.