Il caro energia, con l’estate che si allontana sempre di più, diventa un tema sempre più urgente. E torna in atto anche la possibilità di accorciare l’orario scolastico. Se il Governo nega questa possibilità, infatti, in Regione Lombardia la si valuta come opzione concreta.

Settimana corta a scuola per il caro energia? Il Governo: “Mai pensato”

In merito alla possibilità di una settimana corta a scuola, il Governo – per bocca del ministro Bianchi – ha negato questa possibilità. “Il governo non ne ha mai parlato perchè siamo convinti che tutti dobbiamo affrontare le problematiche del caro energia, ma la scuola sia l’ultima, abbiamo già dato al Paese” ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Unomattina. Attilio Fontana (presidente della regione Lombardia): “Scuola senza sabato? Può essere una strada”