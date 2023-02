FantaSanremo 2023: regolamento, bonus, malus, come funziona e quotazioni cantanti del gioco del Festival

FantaSanremo è il gioco che è stato inventato qualche anno fa per giocare durante il Festival della canzone italiana.

FantaSanremo è il gioco sul festival nato già da qualche anno per iniziativa di un gruppo di ragazzi marchigiani appassionati di Sanremo, ma quest’anno sta avendo un vero e proprio boom, complici anche i cantanti sul palco. E’ la versione sanremese del calcio. Nel 2021 si iscrissero circa 50.000 squadre, per l’edizione 2022 ben 500.000. Numeri ben più alti in questo 2023.