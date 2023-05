Napoli, vigile ferito da clochard: la folla cerca di picchiarlo

Tra i fatti di cronaca degli ultimi giorni, ci si può soffermare sul capoluogo campano. A Napoli un vigile è stato ferito da un clochard, che ha poi rischiato di essere picchiato dai presenti.

Uno spiacevole episodio avvenuto in pieno centro.

Vigile ferito da un clochard a Napoli

È accaduto a Napoli, in pieno centro, nei pressi di via Duomo, protagonisti della vicenda sono un agente di polizia e un senzatetto. Quest’ultimo ha infatti improvvisamente aggredito il vigile, il quale gli aveva chiesto di spostarsi da quel luogo. Questo ha portato il clochard ad agire con la violenza, aggredendolo con una spranga.

Pronta è stata la reazione della folla che, avendo assistito alla scena, ha cercato di farsi “giustizia” e rendere “giustizia” all’agente colpito. I tanti passanti hanno infatti provato a picchiare il responsabile, un senzatetto che aveva precedentemente aggredito l’agente. Dopo aver subito calci e pugni, le forze dell’ordine – intervenute sul posto – lo hanno portato via, dato che è accusato di violenza.

Calmatasi la situazione, è stato possibile ricostruire la scena, ascoltando le parole dell’agente colpito e le testimonianze di cittadini e turisti. L’agente si era recato sul posto per far spostare un clochard da quella zona, quando improvvisamente è stato colpito alla testa da una spranga. Questo ha cosretto il vigile a rispondere aprendo il fuoco e colpendo l’aggressore ad una gamba. L’agente è stato portato presso l’Ospedale del Mare, il senzatetto è stato trasportato presso il Vecchio Pellegrini. Entrambi presentano condizioni stabili.

Si tratta comunque di uno spiacevole episodio, che ha avuto luogo in pieno centro, meta turistica e “casa” di molti clochard. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, dato che nessuno si è fatto tanto male da rischiare la vita. Rimane però un evento poco piacevole, soprattutto per i diversi turisti.

