Benzina, prezzo sopra i due euro: i rincari sul carburante continuano

Benzina, prezzo in continuo aumento. Arrivato sopra ai due euro mette in allarme molte Regione , in particolare la Sardegna che risulta essere la più costosa. Ecco i rincari sul carburante che continuano a salire.

Benzina, prezzo sopra i due euro

Il prezzo della benzina nuovamente sopra i due euro. La questione sta diventando critica soprattutto in Sardegna che risulta la Regione più cara. “L’ennesimo aumento del costo del carburante sta andando a incidere sul futuro delle circa 2.300 imprese dell’autotrasporto in Sardegna, di cui 1.500 artigiane, sugli oltre 4mila dipendenti, sulla movimentazione dell’80% delle merci di tutto il territorio isolano, e, di riflesso, sull’attività delle imprese sarde, soprattutto quelle più piccole”, denuncia Confartigianato Imprese Sardegna.

I rincari sul carburante continuano

Dunque, continuano ad esserci i rincari sul carburante. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 2,003 euro/litro (+11 millesimi, compagnie 2,010, pompe bianche 1,988), diesel self service a 1,938 euro/litro (+20, compagnie 1,946, pompe bianche 1,921). Benzina servito a 2,136 euro/litro (+12, compagnie 2,180, pompe bianche 2,047), diesel servito a 2,071 euro/litro (+19, compagnie 2,116, pompe bianche 1,980). Gpl servito a 0,712 euro/litro (+2, compagnie 0,721, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,396 euro/kg (+1, compagnie 1,402, pompe bianche 1,391), Gnl 1,265 euro/kg (+1, compagnie 1,265 euro/kg, pompe bianche 1,265 euro/kg). Mentre i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,075 euro/litro (servito 2,317), gasolio self service 2,018 euro/litro (servito 2,269), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg.

