Chi è Manlio Messina, deputato FDI: biografia, carriera, moglie, figli, titolo di studio

Manlio Messina è un politico italiano, deputato di Fratelli d'Italia.

Chi è Manlio Messina

Manlio Messina è un deputato di Fratelli d’Italia, nato il 12 novembre 1973. Ha 49 anni, ed è esponente del partito guidato da Giorgia Meloni. Per quanto riguarda il suo percorso di studi, ha una maturità scientifica e nel 1998 consegue una laurea triennale in gestione degli enti pubblici mentre nel 2001 ottiene una laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Catania.

Carriera politica

Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia, ha iniziato la sua militanza politica nelle fila di Azione Giovani, di cui è stato dirigente provinciale, è stato Senatore Accademico per Alleanza Universitaria Azione Giovani dal 1999 al 2001 e consigliere del CUS (Centro Universitario Sportivo). È stato poi dirigente provinciale di AN, per poi passare lista del “Popolo della Libertà” nella quale è confluita anche Alleanza Nazionale. Dal 2008 al 2013 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale della città di Catania.

Dopo l’adesione a Fratelli d’Italia, nel 2017 è stato nominato da Giorgia Meloni coordinatore regionale di Fratelli D’Italia per la Sicilia Orientale. Dal 5 luglio 2019 ha ricoperto la carica di Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Nel 2022, è eletto deputato dopo le elezioni del 25 settembre 2022.

Moglie e figli

Manlio Messina è sposato con Linda ed è padre di Giulia e Sofia.