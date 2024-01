Mannarino a Trieste: scaletta canzoni, biglietti concerto e tour

Mannarino a Trieste si esibisce in concerto in occasione del suo tour nei teatri che sta svolgendo al termine. I biglietti ancora disponibili per quella che è una tappa molto attesa.

Mannarino a Trieste: scaletta canzoni

Mannarino si esibisce nella serata di lunedì 15 gennaio 2024 a Trieste al Teatro Politeama Rossetti. Il cantante è in giro con il suo tour Corde per diverse città italiane. Il precedente tour estivo ha visto ben 20 date in tutta Italia e 40mila spettatori. “Chi entra nella giungla delle sei corde non ne esce vivo”: è lo slogan utilizzato per lanciare il suo tour. Tuttavia, pensa già al suo prossimo futuro il cantautore come ha spiegato a Triesteprima: “Scrivere un disco. Ho già iniziato e, finite queste ultime tre date del tour, mi metterò a lavorarci su. Non so ancora di cosa parlerà, per il momento sto pensando alle singole canzoni. Come temi si parlerà del rapporto tra uomo e donna, e c’è altro che ancora non ho trattato bene negli altri dischi”. Ecco, di seguito, la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Tulipani

Un’estate

Fiume nero

Congo

Deija

Apriti cielo

Cantaré

Gente

Maddalena

Signorina

Le rane

Statte zitta

Fatte bacia’

Er Carcerato

Scendi giù

Marylou

Tevere Grand Hotel

Serenata lacrimosa

Scetate vajo’

Me so’ ‘mbriacato

Il bar della rabbia

Vivere la vita

