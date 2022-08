Chi è Marianna Aprile, conduttrice di In Onda su La 7: vita privata, tv, studi

Marianna Aprile è una giornalista e opinionista, conduttrice della trasmissione "In Onda" assieme a Luca Telese su La 7.

Marianna Aprile, giornalista, è nata a Bari sotto il segno del Toro il 3 maggio 1976. Opinionista, giornalista e conduttrice attiva nel panorama radiofonico e televisivo, nel corso della sua carriera ha lavorato per Novella 2000 e ha assunto il ruolo di caporedattrice del settimanale Oggi, per cui ha iniziato a lavorare nel 2008.

Successivamente si è distinta per la conduzione del programma Forrest, trasmesso su Rai Radio 1, ed è spesso ospite anche della trasmissione tv condotta da Lilli Gruber Otto e mezzo. Nel 2014 è stata autrice e co-conduttrice del talk politico Millennium, su Rai 3.

Vive a Milano e nell’estate 2022 è stata indicata come conduttrice del format di La7 In Onda in coppia con Luca Telese.

Vabbè. @lucatelese e io da stasera saremo qui, tutte le sere, su @La7tv a cercare di capirci qualcosa insieme a voi. Ci vediamo su La7.

Ps. nota per i sismologi: tranquilli, è tutttappost, sono solo le mie gambe che tremano pic.twitter.com/RDziUYhx57 — Marianna Aprile (@mariannaaprile) August 1, 2022

Studi

Marianna Aprile è diplomata al Liceo classico. Successivamente si è laureata in Antropologia all’Università La Sapienza di Roma.