Chi è Luca Serianni, linguistica e accademico della Crusca

Luca Serianni, celebre linguista e accademico della Crusca, starebbe lottando tra la vita e la morte dopo essere stato investito ad Ostia mentre attraversava la strada.

Chi è Luca Serianni

Nato il 30 ottobre 1947 (ha quindi 74 anni), Luca Serianni è un linguista vicepresidente della società Dante Alighieri. Considerato uno dei più influenti studiosi di storia della lingua italiana, è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei. Ha scritto una fortunata Grammatica italiana, più volte ristampata (come Garzantina col titolo Italiano, nel 1997) e ha curato, con Pietro Trifone, una Storia della lingua italiana a più mani per Einaudi (1993-94).

Accademico e professore, ha insegnato a Roma alla La Sapienza per quasi quarant’anni, dal 1980 al 2017.

I suoi ultimi volumi pubblicati sono La lingua poetica italiana. Grammatica e testi (Carocci, 2009), L’ora d’italiano (Laterza, 20104) e Italiano in prosa (Cesati, 2011).

L’incidente stradale

Luca Serianni stava attraversando sulle strisce pedonali lunedì 18 luglio quando è stato investito. Per questa ragione è così finito in coma ed è in condizioni gravissime.

L’incidente è avvenuto tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri verso attorno alle 7.30 del mattino ed è stato trasportato al San Camillo dove sarebbe in condizioni gravissime.