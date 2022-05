Chi è Lorenzo de “Il contadino cerca moglie”: età, lavoro, biografia

Lorenzo è uno dei concorrenti che faranno parte del programma “Il contadino cerca moglie”.

Chi è Lorenzo

Lorenzo, 29 anni, è uno dei concorrenti de “Il contadino cerca moglie”, programma che andrà in onda sul Nove. Lorenzo è originario del Trentino, precisamente di Val di Pejo, e nonostante la giovane età ha deciso di mettersi in gioco per trovare una nuova compagna. Lorenzo, nonostante la giovane età, sa bene cosa sia la fatica: ha, infatti, preso in mano l’azienda del nonno e l’ha rimessa in piedi da solo, contro tutto e tutti.

Lorenzo è come la sua terra: solido, granitico, resistente a tutto ma non è ancora riuscito a trovare una ragazza disposta a seguire il suo stile di vita e che amasse le sue montagne tanto quanto lui. Riuscirà a trovarla in questo programma?

“Il contadino cerca moglie”: come funziona il programma?

Il format del programma “Il contadino cerca moglie” è quello che già abbiamo avuto modo di conoscere. Alcuni contadini single (provenienti da diverse parti e regioni d’Italia) si racconteranno e si metteranno in gioco per trovare una nuova compagna disposta a trasferirsi assieme a loro nella natura per vivere una vita a contatto con la campagna.