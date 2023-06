Chi è Mike Pence, sfidante di Donald Trump alle primarie repubblicane

Mike Pence, già vicepresidente degli Stati Uniti con Donald Trump, ha fatto sapere che sfiderà Donald Trump alle primarie repubblicane.

Chi è Mike Pence

Mike Pence, nome intero Michael Richard Pence, è un politico statunitense che è stato, durante la presidenza Trump, vicepresidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021. Nato il 7 giugno 1959, a breve compirà 64 anni. In quanto vicepresidente degli Stati Uniti d’America, è stato anche presidente del Senato. Nel mese di febbraio 2020 è stato anche membro della Task Force del Coronavirus della Casa Bianca.

Durante i momenti più difficili della presidenza Trump, è stato visto come figura di raccordo per una mediazione tra il governo e i membri del Congresso.

Carriera politica

La politica ha affascinato fin da giovane Mike, tanto che si avvicinò al “conservatorismo di buon senso di Ronald Reagan“, con cui iniziò a identificarsi. Dopo vari tentativi di farsi eleggere alla Camera, riuscì a farsi eleggere per il distretto n. 2 dell’Indiana per la prima volta nel 2000. Negli anni seguenti venne riconfermato dagli elettori per altri quattro mandati nel distretto n. 6 del suo stato. Nel 2012 è diventato governatore dell’Indiana, sconfiggendo il democratico John R. Gregg e il candidato libertario Rupert Boneham.

Ama definirsi come politico con tre aggettivi: “cristiano, conservatore e repubblicano, in questo ordine”.

Un repubblicano più moderato di Trump

Mike Pence, nonostante si fosse schierato con Donald Trump alle presidenziali del 2020, ha espresso una posizione contrario a quella espressa dal Presidente Trump in merito alla questione dei brogli elettorali alle presidenziali americane. Mentre il presidente uscente Trump e i suoi sostenitori, infatti, contestavano i risultati citando massicce frodi non confermate dalla giustizia, Pence preferisce rimanere in disparte tanto che il 7 gennaio 2021, in qualità di presidente del Senato certifica i risultati elettorali a favore di Joe Biden.

Moglie e figli di Mike Pence

Mike Pence è sposato dal 1985 con Karen Whitaker e la coppia ha tre figli. Pur essendo stato educato alla religione cattolica romana, Pence divenne un cristiano protestante durante gli anni dell’università, più precisamente “a un festival di musica cristiana a Wilmore, Kentucky, nella primavera del 1978”.

Idee politiche

Da conservatore e cattolico, si è spesso schierato contro l’aborto e l’eutanasia.