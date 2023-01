Gilderoy Allock, chi è l’attore Kenneth Branagh: film, carriera, premi, Tenet

Gilderoy Allock, chi è l’attore che in “Harry Potter e la camera dei segreti” lo interpreta? Si chiama Kenneth Branagh, vediamo meglio chi è.

Gilderoy Allock, chi è l’attore Kenneth Branagh

Kenneth Branagh, è uno dei più grandi attori nordirlandesi, cineasta molto attivo. La sua formazione artistica avviene sotto l’insegnamento del grande attore Laurence Oliver e esordisce nel mondo del cinema quando aveva circa 30 anni. Con l’arrivo degli anni 2000 per Kenneth Branagh arriva il boom della fama, sia come attore come come regista.

Premi e riconoscimenti

All’attore irlandese manca ancora la vittoria della statuetta agli Oscar, ma ha ricevuto ben cinque nomination agli Oscar tra cui quella come migliore attore non protagonista per Marylin. Ha invece vinto un Golden Globe, per la migliore sceneggiatura con Belfast.

Carriera

Branagh nel corso della sua carriera ha diretto grandi film come Thor, Cenerentola e Assassinio sull’Orient Express, mentre come attore lo si è visto recitare in Harry Potter e la camera dei Segreti, in Marylin e nei due film del famoso regista Cristopher Nolan in Dunkirk e Tenet.

Il film che però gli è valso più premi è stato Enrico V, pellicola del 1990, che ha portato al cineasta ben tre vittorie agli European Film Awards e una ai BAFTA e ai National Board of Review Awards.