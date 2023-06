Roma, nubifragio violento: allagamenti e fermate della metro chiuse

Roma, nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 11 giugno 2023. Tanti problemi per la grossa quantità di acqua che in poco tempo è scesa soprattutto nella parte nord est della città da dove sono arrivate più richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco.

Roma, nubifragio violento: allagamenti

Nella giornata di domenica 11 giugno, un forte nubifragio si è abbattuto sulla Capitale allagando tante strade della città. Le maggiori richieste di soccorso sono arrivate ai Vigili del fuoco, soprattutto dai comuni di Viggiù, Gaggiolo, Ligurno, Malnate, Vedano Olona, Gazzada Schianno e Buguggiate. Dalle ore 19 alla tarda serata lampi e pioggia sono stati protagonisti in negativo della zona nord-est.

Fermate della metro chiuse

Nella serata di ieri 11 giugno, il violento temporale ha creato diversi disagi anche alla viabilità e cosi con le strade allagate si è decisa la chiusura delle fermate della metro A Furio Camillo e Manzoni. Su una via Tiburtina, in un video pubblicato sui social, si vede un ridere strappare con forza un tombino per far defluire meglio l’acqua.

