Chi è Lilith Primavera: vita privata, coming out, carriera, Le fate ignoranti

Chi è Lilith Primavera: cantante e attrice di origini romane, si sta facendo conoscere grazie soprattutto al suo ultimo ruolo nella serie tv Le fate ignoranti.

Chi è Lilith Primavera: vita privata

Lilith Primavaera è un attrice, una performer, un attivista lgbtqi+. Lilith si definisce «donna nata maschio». A 18 anni si trasferisce a Londra, per poi fare ritorno in Italia. Cresciuta nella periferia romana, ha seguito le sue due principali passioni: il canto e la recitazione.

Lilith Primavera: coming out

A proposito del suo coming out, in un’intervista a Vanityfair ha raccontato com’è stato: “Per una persona trans fare coming out spesso non è una questione di parole ma di gesti, abiti, atteggiamenti. Ed è stato così per me. Sono cresciuta nella periferia romana. Erano gli anni 90, avevo 18 anni e la sera in cui successe ero in camera mia intenta a prepararmi per uscire. Lo facevo con grande attenzione, in silenzio per non svegliare i miei genitori che stavano dormendo.

All’improvviso però la porta si è aperta e c’era mio padre. Ci siamo guardati, siamo rimasti congelati in quel momento. “Sembri un manichino”, sono le uniche parole che mi ha detto prima di chiudere la porta e tornare in camera da mia madre”.

Lilith Primavera: carriera

Per la prima volta è sul grande schermo nel 2017 in Mamma + Mamma, opera prima di Karole Di Tommaso. Nella sua carriera si divide tra conduttrice, autrice radio/podcast, poetessa e performer a tutto tondo.

Ha avuto una serie di ruoli in pellicole, da Io sono Sofia di Silvia Luzzi ad Anima bella di Dario Albertini. Nel novembre 2020 si è adoperata per la riuscita del podcast di narrativa documentaria Malafemmina. Invece, nelle vesti di cantante ha pubblicato diversi singoli elettropop per La Grande Onda e Altafonte, fino al rilascio di Vanilla nell’aprile 2022.

Le fate ignoranti

Lilith è una delle protagoniste nella serie tv Le fate ignoranti, con Luca Argentero e Cristiana Capotondi, con la regia di Ferzan Ozpetek.

“Vera è una donna forte, indipendente e innamorata delle sue fate ignoranti”, ha dichiarato l’attrice in occasione della première serie. “È una famiglia. Sono amici, sono complici, sono tutto quello che si cerca. L’amore è una cosa importante. Ho amato vestire i panni di Vera perché mi ha regalato un entusiasmo nuovo”.