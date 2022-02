Chi è la moglie di Paolo Conte Egle Iazzarin

Chi è la moglie di Paolo Conte: il musicista ha sempre tenuto sotto riserbo la sua vita privata e quella della sua famiglia. Si hanno poche notizie a riguardo.

Chi è la moglie di Paolo Conte

Nel 1975 quando Paolo Conte ha conosciuto Egle Iazzarin ma si sa poco della sua vita privata. Egle è stata nella vita di Paolo Conte una musa, un supporto e una costante fondamentale, anche dal punto di vista artistico oltre che personale.

La coppia non ha avuto figli. Insieme da tanti anni ormai, vivono ad Asti in Piemonte. Ad Egle il cantautore piemontese ha dedicato il brano Gelato al limon e proprio in un’intervista rilasciata a Sette – Corriere della Sera, il cantante ha così affermato: “È una dichiarazione d’amore, ma non seduttiva o malandrina. Eravamo già innamorati e addirittura sposati“.

Per un paroliere, qual è Paolo Conte, avere una musa significa tanto. Dopo la laurea in Giurisprudenza a una carriera avviata da avvocato, Conte decide che la musica debba essere la sua vita.

Così diventa uno dei parolieri e musicisti più importanti nel panorama musicale. Da giovanissimo ha iniziato a suonare durante la seconda guerra mondiale il pianoforte del nonno, innamorandosi della musica jazz.